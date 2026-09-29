Эксперт объяснил, почему биометрия смартфона не заменяет пароль

Быстрая разблокировка взглядом или касанием удобна, однако у этого способа есть уязвимости, о которых стоит помнить, - предупреждает старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин

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Уровень защиты зависит от конкретной технологии. Современные системы распознавания лица используют дополнительные датчики и механизмы защиты от подделок, тогда как более простые решения на отдельных устройствах могут быть менее устойчивы к фотографии или видео. С отпечатком пальца похожая ситуация: качественные сенсоры хорошо защищены, однако теоретически биометрический образец можно попытаться воспроизвести.

Есть и другой нюанс: пароль можно изменить или не сообщать окружающим, тогда как биометрические признаки связаны с самим владельцем и не подлежат замене. В ситуации принуждения злоумышленники теоретически могут попытаться получить доступ к устройству разными способами.

При этом отказываться от распознавания лица или сканера отпечатка не нужно. Биометрия удобна и при корректной реализации достаточно надежна, но лучше использовать ее вместе с сильным код-паролем, а не вместо него.