Россиянам рассказали, как не заболеть осенью

Глава Роспотребнадзора Попова дала рекомендации по защите от инфекций

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации насчет того, как себя вести, чтобы не заболеть осенью. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Попова отметила, что в первую очередь стоит избегать контактов с людьми, которые имеют выраженные симптомы болезни - насморк, кашель. Помимо этого, нужно часто мыть руки и дезинфицировать гаджеты. Также следует избегать контакта любых предметов со слизистой рта.

В случае появления симптомов инфекции человеку стоит оставаться дома и не заражать близких и знакомых, порекомендовала глава Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии заметно выросла заболеваемость ОРВИ.