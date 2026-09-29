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29 сентября 2026
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Здоровый интерес

Россиянам рассказали, как не заболеть осенью

Глава Роспотребнадзора Попова дала рекомендации по защите от инфекций
чашка чая с имбирем и лимоном
Фото: Алиса ИИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации насчет того, как себя вести, чтобы не заболеть осенью. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Попова отметила, что в первую очередь стоит избегать контактов с людьми, которые имеют выраженные симптомы болезни - насморк, кашель. Помимо этого, нужно часто мыть руки и дезинфицировать гаджеты. Также следует избегать контакта любых предметов со слизистой рта.

В случае появления симптомов инфекции человеку стоит оставаться дома и не заражать близких и знакомых, порекомендовала глава Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии заметно выросла заболеваемость ОРВИ.

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