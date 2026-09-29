Ребенок за рулем авто копал картошку в одном из регионов России

Несовершеннолетний на премиальном авто тащил плуг по картофельному полю

Фото: Стопкадр видео канала BAZA

Сразу два протокола о правонарушениях получил владелец премиального авто в Дагестане.

Подросток за рулём автомобиля Lexus помогал отцу копать картошку. Собирали урожай по старинке – с применением плуга, однако не без креатива, что и понятно – тяжело, вот и придумал родитель, как облегчить свой труд. К тому же кто-то шустрый записал процесс на видео.

Смекалку, правда, не одобрили инспекторы ГАИ, оценив ее в два административных протокола. Документы оформили в отношении автовладельца, отца ребенка.

О необычном инциденте сообщает канал BAZA.

Видео с юным водителем разлетелось по Сети. Дорожные полицейские Дагестана посмотрели запись и быстро вычислили папу-нарушителя, 37-летнего мужчину. Нашли, но не похвалили за то, что приучает ребенка трудиться.



Мужчину привлекли к ответственности за передачу управления авто человеку без прав, а также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



P.S. Вот чем может обернуться картошка.



