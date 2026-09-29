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29 сентября 2026
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Россия

Ребенок за рулем авто копал картошку в одном из регионов России

Несовершеннолетний на премиальном авто тащил плуг по картофельному полю
автомобиль тянет плуг
Фото: Стопкадр видео канала BAZA

Сразу два протокола о правонарушениях получил владелец премиального авто в Дагестане.

Подросток за рулём автомобиля Lexus помогал отцу копать картошку.  Собирали урожай по старинке – с применением плуга, однако не без креатива, что и понятно – тяжело, вот и придумал родитель, как облегчить свой труд. К тому же кто-то шустрый записал процесс на видео.

Смекалку, правда, не одобрили инспекторы ГАИ, оценив ее в два административных протокола. Документы оформили в отношении автовладельца, отца ребенка. 

О необычном инциденте сообщает канал BAZA.

Видео с юным водителем разлетелось по Сети. Дорожные полицейские Дагестана посмотрели запись и быстро вычислили папу-нарушителя, 37-летнего мужчину. Нашли, но не похвалили за то, что приучает ребенка трудиться.

Мужчину привлекли к ответственности за передачу управления авто человеку без прав, а также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

P.S. Вот чем может обернуться картошка.

 

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