Жители Карелии смогут поклониться чтимым святыням

В районы республики прибыла важная духовная миссия

Фото: сообщество «Храм пророка Илии. с.Ведлозеро»

В рамках проекта «Под покровом Богородицы – наша Отрада и Утешение» верующие получат возможность приложиться к святыням, которые путешествуют по республике по благословению митрополита Константина.

Этот ковчег уже посетил храм пророка Илии в Медвежьегорске. Теперь принять святыни готовится храм пророка Илии в селе Ведлозеро Пряжинского района. Главное в этом событии – принесение Афонской иконы Божией Матери «Отрада и Утешение». Этот образ был написан в 1881 году в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон и имеет особую историческую и духовную ценность.

Вместе с иконой в храм прибудет ковчег с частицами мощей великих святых, почитаемых во всем православном мире: блаженной Матроны Московской, святителя Луки, святителя Спиридона Тримифунтского (вместе с его башмачком), преподобного Гавриила Ургебадзе (частицы плата и гроба).

Поклониться им можно будет 14 октября в течение нескольких часов: с 9:30 до 13:00.

После Ведлозера святыни продолжат свой путь по другим приходам Карелии, чтобы как можно больше людей смогли помолиться перед ними.