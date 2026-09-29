Россиян предупредили, чем чревата перепланировка квартиры

Переделки во вторичке значительно удешевляют жилье

Фото: Петрозаводск говорит

Многие россияне стремятся улучшить свое жилье путем перепланировки. Новый дизайн радует, порой, даже места становится визуально больше, да и другие плюсы радостно называет собственник. Однако у этой медали есть и другая сторона.

Эксперт расстроила россиян, указав на серьезный минус перепланировки жилья. Переделки отражаются на стоимости квартиры. Вторичное жилье с перепланировкой дешевеет до 30 %, пишет издание Газета.Ru, ссылаясь на информацию кадастрового инженера Александры Кортышевой.

По словам специалиста, вторичное жилье с перепланировкой в среднем стоит на шесть процентов меньше, чем квартиры без переделок.

Если изменения выполнены с нарушениями, снижение цены может достигать 30 %. Самые большие потери приносит перенос газа или батарей на балкон: это запрещено, предупредила специалист. Владельцу придется вернуть квартиру в первоначальный вид. Также на стоимости существенно отражается снос несущих конструкций – такое вмешательство вообще создает угрозу для всего дома.

Кроме того, нельзя устанавливать бассейны над жилыми комнатами, объединять кухню с гостиной при наличии газовой плиты и присоединять лоджию к комнате со сносом оконного блока, добавила специалист.