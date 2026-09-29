Дни, когда выгодно тратить деньги, а когда лучше не доставать кошелек

Наш лунный денежный календарь на октябрь 2026 года дает советы по личному бюджету

Изображение сгенерировано нейросетью Алиса

Каждый жаждет быть успешным и обеспеченным человеком. К сожалению, это удается далеко не всем. Используйте наш денежный календарь, и ваши шансы на достижение цели заметно возрастут. Вы сможете отследить движение Луны и реализовать свои планы для активного продвижения вперед. Ведь очень важно понимать, когда и как распорядиться деньгами, чтобы получить максимальную прибыль.

Благоприятные дни для финансовых операций

Давать в долг: 8, 20, 23 октября.

Не давать в долг: 12, 28 октября.

Брать в долг: 24 октября.

Не брать в долг: 16, 28 октября.

Отдавать долги: 9, 13, 23, 26 октября.

Не отдавать долги: 22, 25 октября.

Пересчитывать деньги: 21, 30 октября.

Покупать кошелек: 7, 27 октября.

Подходящее время для крупных покупок: 23 октября.

Первая декада

1 октября. Не планируйте на этот день никаких крупных покупок и сделок – они могут оказаться провальными.

2 октября. День во всех отношениях удачный, особенно в финансовом. Совершайте любые активные действия, участвуйте в благотворительности.

3 октября. Если вы давно планировали сделать какие-то покупки - действуйте и не останетесь в накладе.

4 октября. Не стоит тратить крупные суммы даже на то, что необходимо, – вероятны неприятности, ошибки.

5 октября. День подходит для любых дел, имеющих отношение к недвижимости, погашению кредитов, задолженностей или платы коммунальных услуг.

6 октября. Если немного рискнуть, то можно многое получить. День подходит практически для любых финансовых операций, в том числе и займов.

7 октября. Сегодня именно тот день, когда стоит поменять кошелек. Хорошо бы еще и заговорить его на прибыль и достаток.

8 октября. Мелкие покупки, незначительная финансовая помощь окружающим могут оказаться полезными.

9 октября. Удачный день для переговоров, сделок, платежей, погашения кредитов, займов, материальной помощи близким людям.

10 октября. Смело приобретайте то, на что долго откладывали деньги, помогайте другим.

Вторая декада

11 октября. Делайте покупки, имеющие отношение к работе, карьере, и не забудьте про свой гардероб. Удачными будут покупки одежды на несколько сезонов, добротной и качественной обуви.

12 октября. Не лучший день для покупок, займов, трат и любых манипуляций с денежными средствами.

13 октября. Избегайте спонтанных покупок – вполне вероятно, что они не будут стоить ваших усилий. И постарайтесь заплатить по долгам, чтобы избежать проблем в будущем.

14 октября. Не стоит лишний раз открывать кошелек, тем более, давать или брать деньги в долг, вероятны неудачи в финансовой деятельности.

15 октября. Траты, направленные на улучшение своего благосостояния, принесут пользу при условии, что вы будете достаточно активны и не станете пасовать перед новыми возможностями.

16 октября. Сложный день. С одной стороны, риск может привести к неожиданному успеху, если вы прислушиваетесь к своей интуиции, с другой – обостряется вероятность обмана, мошенничества, финансовых потерь и краж.

17 октября. Не рискуйте, избегайте переводов, спонтанных покупок, сделок и пр. День сулит в себе потенциальные убытки.

18 октября. С помощью подарков шефу (или более сильному деловому партнеру) можно будет и бизнес активировать, и по карьерной лестнице продвинуться.

19 октября. Удачный день для покупок, но не для финансовых операций, особенно имеющих отношение к любому риску.

20 октября. Постарайтесь не торопиться с покупками и не давайте никому сбивать себя с толку – чужое мнение может спровоцировать неприятности или привести к убыткам.

Третья декада

21 октября. Только суровая необходимость оправдывает покупки и сделки, сделанные сегодня. Займитесь распределением бюджета.

22 октября. Не стоит возвращать долги, лучше купите что-то для дома, быта и хобби. Эти покупки будут удачными.

23 октября. Можно давать в долг, инвестировать свободные деньги, возвращать долги, покупать подарки.

24 октября. Можно брать в долг, вы легко вернете эти деньги.

25 октября. Не верьте обещаниям и постарайтесь в этот день избегать незапланированных покупок, особенно крупных, не давайте деньги в долг и не возвращайте долги.

26 октября. Не планируйте в этот день долгосрочное сотрудничество, лучше раздайте долги, погасите кредиты или коммунальные платежи.

27 октября. Новый кошелек поможет совершать разумные траты.

28 октября. Не берите и не давайте деньги в долг.

29 октября. Постарайтесь не брать кредитыи не занимать много денег без особой надобности.

30 октября. Ограничьте свои траты, займитесь планированием: стоит подбить итоги и составить график расходов и доходов.

31 октября. Сегодня деньги тратятся очень быстро. Не делайте крупных покупок, возможны разочарования.