Эксперт развеял миф о пользе двух народных методов борьбы с простудой

Молоко с медом неэффективно в борьбе с простудой

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Осень окончательно вступила в свои права, а вместе с ней активизировались и сезонные простуды. Пытаясь быстрее восстановить силы, многие пьют молоко с медом и едят чеснок. Об эффективности таких популярных народных методов рассказала «Абзацу» терапевт Надежда Чернышова.

По словам эксперта, эти продукты бесполезны при простуде. Их употребление обусловлено отсутствием десятки лет назад действенных методов борьбы с возбудителями вирусов.

«Раньше у нас практически не было действенных способов борьбы с вирусной инфекцией. Тогда молоко с медом и чеснок хорошо шли»,

– объяснила Чернышова.

В настоящее время ситуация изменилась, и фармацевты готовы предложить широкий спектр лекарств от простуды.