Россиянам рассказали, как не потолстеть с приходом холодов

Диетолог дала простые советы, которые помогут избежать набора веса

Фото: Петрозаводск говорит

С наступлением холодной погоды легко набрать лишний вес. Так, сейчас, осенью без труда можно «запастись» совершенно не нужными килограммами.

С приходом холодов усиливается чувство голода, а сокращение светового дня, как известно, негативно сказывается на психологическом состоянии. На этом фоне появляется желание поднять настроение чем-то вкусным, сладким и калорийным, один кусок съедается за другим, потом то, потом это... Вот так и появляются лишние килограммы – незаметно и поначалу не ощутимо.

Что делать, чтобы не обрасти ненужными килограммами и не обрести лишний вес, спросили у специалиста.

Диетолог Софья Елиашевич рассказала изданию 47news.ru, что не надо есть меньше – достаточно уменьшить калорийность рациона, включив в него более легкие продукты: йогурт 2% вместо сметаны, чай вместо сока, нежирное мясо вместо жирного.

Если тянет к жирной еде, лучше налегать на белковые продукты – мясо, яйца, рыбу, молочку и бобовые. Они дают такое же чувство сытости, отметила специалист.

Утешать и баловать себя едой – чревато лишним весом, подчеркнула она и предложила получать позитив другими способами: общаться, читать, смотреть фильмы, делать спа-процедуры (можно вполне ограничиться пенной ванной и теплым душем).



Когда на улице холодно, прогулки не особенно привлекают, значит, существенно снижается и физическая активность.

Диетолог посоветовала добавить больше движения в повседневность: подниматься по лестнице, а не на лифте, выходить из маршрутки на пару остановок раньше, минимизировать услуги доставки, самостоятельно забирая заказы.

Врач обратила внимание на то, что недостаток сна снижает уровень лептина – гормона сытости и усиливает тягу к калорийной пище. Поэтому следует не нарушать режим и больше отдыхать, подчеркнула эксперт.