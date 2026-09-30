Законы после выборов: жить стало дороже

Обзор нововведений в России с 1 октября

Фото: нейросеть Алиса AI

Текст: Елена Малишевская

С 1 октября 2026 года вступают в силу законы, согласно которым увеличивается плата за коммунальные платежи и за проезд в поезде. Хотя, казалось бы, куда ещё дороже? Видимо, нет предела на этом пути. Что ещё изменится в жизни россиян - в нашем обзоре.

Выдачу кредитов ужесточат

С 1 октября Банк России меняет лимиты для потребительского кредитования – это квоты на долю рискованных кредитов в портфеле банков и МФО. Деньги сложнее будет получить заемщикам с высокой долговой нагрузкой или тем, кто планирует взять кредит на долгий срок.

Российские банки обязаны будут снизить:

- долю кредитов заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% – с 18 до 15% портфеля;

- долю кредитов заемщикам с нагрузкой выше 80% – с 3 до 1%;

- долю кредитов сроком более пяти лет – с 5 до 1%.

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Скорее всего, это приведет к более строгому отбору клиентов: банки начнут чаще отказывать тем, кто попадает в зону риска.

Пополнить счёт через любой банкомат

С 1 октября в России появляется техническая возможность внести наличные на свой счет через банкомат другого банка – с использованием Системы быстрых платежей.

При этом вводятся лимиты:

- до 25 000 рублей за одну операцию;

- до 50 000 рублей в сутки;

- не более 200 000 рублей в месяц.

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Впрочем, подключать ли такой сервис – решают сами банки. Более того, они будут вправе брать комиссию за внесение наличных подобным способом.

Маркетплейсы отрегулируют

С 1 октября вступает в силу Федеральный закон №289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Документ касается в основном деятельности маркетплейсов.

В предварительный перечень включены 12 платформ: Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, Ozon, Wildberries, Купер, Магнит Маркет, Яндекс Такси, Яндекс Еда, Яндекс Маркет, Яндекс Путешествия.

Ключевое изменение для продавцов – запрет на изменение условий договора задним числом. Платформы должны уведомлять заранее о планируемых обновлениях: минимум за 15 дней, а для отдельных существенных условий – за 45 дней.

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Условия сотрудничества должны быть закреплены в едином договоре. Платформы больше не смогут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия, а также должны раскрывать принципы ранжирования товаров.

Вводятся дополнительные требования к информированию: платформа должна прямо указывать, что выступает посредником, а не продавцом товара. Условия подачи претензий и возврата должны быть предусмотрены в интерфейсе платформы.

Тарифы РЖД проиндексируют

С 1 октября тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки дальнего следования вырастут на 9,2%. Это касается:

- билетов в плацкартные и общие вагоны;

- перевозки багажа и грузобагажа.

На билеты в купе, СВ и вагоны скоростных поездов («Сапсан», «Ласточка») индексация не распространяется – их стоимость формируется перевозчиком самостоятельно в зависимости от спроса.

Пригородное сообщение также не будет затронуто: тарифы на электрички устанавливаются на региональном уровне.

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Тарифы ЖКХ тоже проиндексируют

С 1 октября начинается второй и основной этап индексации коммунальных тарифов. Средний рост по стране составит около 9,9%. А вот в регионах всё по-разному – от 8 до 22%.

Так, в Ставропольском крае коммунальные тарифы вырастут на 22%, в Дагестане на 19,7%, а в Хакасии всего на 8%.

С 1 октября и жители Карелии начнут платить за коммунальные услуги по новым тарифам. Средний индекс роста платы по республике установлен на уровне 9,9%.

При этом для региона предусмотрено дополнительное допустимое отклонение в 2,1 процентного пункта, поэтому совокупное увеличение платежа не должно превысить 12%.

Новые тарифы начнут действовать с 1 октября, но увидим мы их воочию только в ноябрьских платежках. Утешение для совсем отчаявшихся: если расходы на ЖКУ превышают 22% совокупного дохода семьи, можно оформить субсидию.