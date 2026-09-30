Сделать жителей Карелии зорче сумели столичные специалисты

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 30 сентября в 2006 году

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В столице Карелии ровно 20 лет назад шли переговоры о том, чтобы у нас появился филиал клиники глазной хирургии имени Святослава Федорова. Договоренности были достигнуты между администрацией Петрозаводска и медучреждения Северной столицы. А в конце сентября в поликлинике №1 высококлассные специалисты из клиники микрохирургии глаза провели консультации для наших пациентов. Некоторые из них были направлены на бесплатные операции в Санкт-Петербург.

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Открытия офтальмологической клиники в Петрозаводске, которая сейчас нам всем уже хорошо известна, у нас ждали с воодушевлением. В администрация клиники в СПБ полностью поддержала идею петрозаводских властей. И в рамках соглашения о сотрудничестве первый шаг был сделан – к нам приехали специалисты из всемирно известного офтальмологического центра. В поликлинике №1 они в течение двух дней проводили консультации для пациентов, страдающих серьезными глазными заболеваниями. Глаукомы, катаракты. Из ста петрозаводчан, направленных врачами-офтальмологами из поликлиник города, питерские врачи выбрали сорок пациентов, которые наиболее нуждались в операции. Их пригласили на операции в Санкт-Петербург. Общественница Светлана Карпина сказала: «Это как подарок нам, ко Дню пожилого человека (отмечают 1 октября). Администрация города изыскала средства за счет спонсоров на бесплатное лечение наших пенсионеров». В среднем каждая такая операция стоила порядка 30 тысяч рублей. Также городская власть позаботилась о том, чтобы пенсионеров привезли бесплатно автобусом до Питера и обратно.

А в дальнейшем предполагалось серьезное сотрудничество с клиникой Санкт-Петербурга, о чем сообщил председатель Управления здравоохранения Олег Лексунов, ставший затем руководителем филиала глазной клиники в Петрозаводске: «Администрация города заключила соглашение с институтом микрохирургии глаза. Определено и передано в безвозмездную аренду федеральному госучреждению здание на Варкауса». Планировали, что уже в 2007 году после ремонта помещений будет установлено специальное оборудование. И специалисты центры МНТК «Микрохирургия глаза им.Святослава Федорова» начнут там проводить консультации. А конечная цель проекта – проводить сложные операции на глазах уже в Петрозаводске.

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С 1 октября зарплата карельских бюджетников повысилась на 11%. Постановление об этом подписал Глава РК Сергей Катанандов. Кроме того, поменялся порядок начисления зарплат по единой тарифной сетке. То есть зарплата самых низкооплачиваемых работников бюджетной сферы превысила прожиточный минимум. Об инициативах карельского правительства в области социальной политики рассказал на брифинге руководитель министерства здравоохранения и социального развития РК Валерий Бойнич.

В 2006 году расходы на здравоохранение, образование и культуру выросли в два раза. Это, по словам Бойнича, позволило произвести маленькую революцию в социальной политике Карелии. Машины «Скорой помощи» появились во всех районных больницах республики. В крупных лечебных учреждениях начали работать рентгеновские кабинеты, аппараты УЗИ и электрокардиограммы. 27 миллионов рублей были направлены на доплаты медикам первичного звена: участковым, врачам общей практики и «Скорой помощи». Средняя зарплата медицинского работника в Карелии, по оценкам специалистов, теперь составляет от 5 до 8 тысяч рублей – прозвучало на брифинге. Правда, оставались и те специалисты, для которых пока ничего не изменилось: «Фельдшеры бригад общеврачебной практики не получают доплату в соответствии с теми документами, которые приняты. Участковые терапевты малокомплектных участков и участковые педиатры. И фельдшеры дошкольных учреждений, амбулаторий, больниц – они тоже в силу принятых документов «выпали» из этих доплат. Сейчас работа ведется над тем, чтобы в следующем году утрясти и согласовать эти вопросы».

На повышение зарплат медикам в 2007 году запланировали почти 70 миллионов рублей. На материальное поощрение учителям – и того больше – 100 миллионов. Учителя за первый год работы в сельской местности станут получать по 20 тысяч рублей. 12 школ республики в 2006 году получили по миллиону рублей на приобретение спортивного инвентаря. В 2007 году еще столько же школ смогут приобрести тренажерные залы для детей

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В Петрозаводске зрителей пригласили на концерт Дельфина. До концерта он успел побывать в эфире «Нашего радио», где отвечал на вопросы слушателей. От желающих пообщаться со знаменитостью и поздравить его с днем рождения не было отбоя. На вопрос одного из слушателей Дельфин ответил необычно: «Спасибо за поздравление! Наверное, на сегодняшний день мне было бы интересно быть огнем, но я думаю, что я стал бы водой». Завтра в нашей рубрике мы покажем большой репортаж с концерта звезды, не пропустите!

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Таким было 30 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности