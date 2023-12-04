Самых знаменитых «дальнобойщиков» России очень ждали в Карелии

«А зори здесь тихие», «Любовь и голуби», «Кукушка». Эти разные фильмы объединяет одно – их снимали в Карелии. Наш край всегда привлекал киношников. В те дни в 2003 году как раз шли переговоры о том, чтобы популярный российский сериал снимали у нас в республике.

Речь шла о новом сезоне довольно популярного телесериала «Дальнобойщики», который НТВ планировало снимать в Карелии. Что за груз повезут к нам герои Владимира Гостюхина и Владислава Галкина – это держалось в секрете. Зато стало известно, что декорациями для разворачивающихся событий могли бы послушать цеха Онежского тракторного завода, который в те годы еще выпускал свою продукцию прямо в центре Петрозаводска.

Продюсерская компания «НТВ-кино» направило на имя директора ОТЗ Константина Иванова письмо с предложением снимать продолжение сериала на карельском предприятии. По принципу: «Вы нам стены – мы вам рекламу трактора». Такая идея возникла еще в 2002 году, но только к концу 2003 года начались переговоры об условиях съемок. И если бы НТВ договорилось с ОТЗ, то работа над сериалом началась бы весной 2004 года. Киношники обещали в каждом кадре запечатлеть замечательную природу нашего края. Что могло привлечь в Карелию дополнительный поток туристов. Есть среди наших читателей фанаты «Дальнобойщиков»? Кто может сказать, действительно ли у нас снимали этот серила? Пишите в комментариях! В любом случае в двухтысячные годы у нас снималось огромное количество фильмов и сериалов – реклама республике вышла отличная.

А вот на наших дорогах с дальнобойщиками случалось всякое. Аркадий добирался из Мурманска в Санкт-Петербург. Он катался по нашим местам пару раз в неделю, доставлял оборудование для сотовой связи. Причем, ездил без напарника – так спокойнее, и денег выходило больше. Сериал про дальнобойщиков он смотрел, но относился скептически:

«Он наивный очень. Первые пару серий я смотрел, потом бросил. Все там наиграно, такого в жизни не бывает. В жизни все по-другому».

Офтальмологическое отделение Республиканской больницы им.Баранова отметило в 2003 году столетний юбилей. Качество выполняемых там операций и в те годы было почти таким же, как у знаменитых специалистов Москвы и Санкт-Петербурга. Юбилей в отделении отмечали без помпы и парада, на рабочих местах – ведь людей, нуждающихся в том, чтобы вернуть зрение, было слишком много.

Долгое время глазное отделение находилось в старом здании на улице Федосовой. После переезда у офтальмологии появились 3-4 местные палаты, удобные процедурные, комнаты для персонала. Отделение было рассчитано на 80 мест. Кроме того, там проходили лечение и амбулаторные больные. Сделать человеку операцию – всего лишь часть лечения.

Далее следовал длительный период реабилитации. Почти каждого послеоперационного пациента наблюдал заведующий отделением Владимир Григорьевич Звир. Кстати, в кабинете у врача стоял портрет Святослава Федорова, офтальмолога и микрохирурга с мировым именем, который создал свою клинику и трагически погиб в авиакатастрофе, когда спешил на помощь людям.

В те годы главной болью заведующего отделением в РБ было то, что люди в отдаленных районах республики находились в сложном финансовом положении, и поэтому подолгу не обращались к врачам. «Это запущенные случаи. И конечно, это больно видеть, когда мы уже не можем спасти зрение», - прокомментировал Владимир Звир.

Но к счастью, многим зрение удавалось спасти. Ежедневно в отделении проходило 20 операций. И тот юбилейный день не стал исключением.

Таким было 4 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.