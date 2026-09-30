В Карелии 30 сентября ожидается переменная облачность

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 30 сентября.
По прогнозам синоптиков, в среду в республике будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +10...+15°С.
В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +13...+15°С. Атмосферное давление будет расти.
По прогнозу российского гидрометцентра: в Калевале +11 °C,
в Кеми +12 °C,
в Кондопоге +15 °C,
в Медвежьегорске +13 °C,
в Олонце +15 °C,
в Пудоже +15 °C,
в Сегеже +12 °C,
в Сортавале +15 °C,
в Суоярви +13 °C.