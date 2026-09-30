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30 сентября 2026
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Погода

В Карелии 30 сентября ожидается переменная облачность

Прогноз погоды на среду, 30 сентября
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Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 30 сентября. 

По прогнозам синоптиков, в среду в республике будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +10...+15°С. 

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +13...+15°С. Атмосферное давление будет расти. 

По прогнозу российского гидрометцентра: в Калевале +11 °C, 

в Кеми +12 °C, 

в Кондопоге +15 °C, 

в Медвежьегорске +13 °C, 

в Олонце +15 °C, 

в Пудоже +15 °C, 

в Сегеже +12 °C, 

в Сортавале +15 °C, 

в Суоярви +13 °C.

 

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