В Карелии 30 сентября ожидается переменная облачность

Прогноз погоды на среду, 30 сентября

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 30 сентября.

По прогнозам синоптиков, в среду в республике будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +10...+15°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +13...+15°С. Атмосферное давление будет расти.

По прогнозу российского гидрометцентра: в Калевале +11 °C,

в Кеми +12 °C,

в Кондопоге +15 °C,

в Медвежьегорске +13 °C,

в Олонце +15 °C,

в Пудоже +15 °C,

в Сегеже +12 °C,

в Сортавале +15 °C,

в Суоярви +13 °C.