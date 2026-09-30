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30 сентября 2026
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Мир

Археологи нашли фрагмент самого древнего мирного договора

В Турции обнаружили документ с упоминанием прав беженцев
археолог
Фото создано с помощью Алиса AI

Турецкие археологи обнаружили фрагмент глиняной таблички, пролежавшей в земле 33 века и являющейся недостающей частью Кадешского мирного договора — первого международного соглашения, которое заключили более 3200 лет назад. Об этом пишет «Газета.ру».

Ученые в течение года расшифровывали аккадскую клинопись и сообщили, что на осколке зафиксирован регламент передачи перебежчиков между Египтом и Хеттским царством. Кроме того, документ запрещает разрушать дома людей, вынужденных искать убежища в чужой стране. 

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