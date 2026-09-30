Водитель из соседнего региона нарушил ПДД в Карелии

На 625 км автодороги Р-21 «Кола» в Медвежьегорском округе скрытый патруль зафиксировал обгон по «встречке» на опасном участке дороги. За рулём Nissan Qashqai находился житель Мурманска 1981 года рождения. Информацию о нарушители передали ближайшему патрулю.
В отношении водителя возбуждено административное дело. В лучшем случае мужчина может отделаться штрафом в 7500 рублей, в худшем – лишиться прав на полгода.
Окончательное решение о мере наказания примет суд, уточнили в Госавтоинспекции по РК.
Ранее мы писали о начинающем водителе, который опрокинул автомобиль в Кондопоге.