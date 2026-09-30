Водитель из соседнего региона нарушил ПДД в Карелии

Скрытый патруль зафиксировал нарушение правил обгона на трассе в Медвежьегорском округе

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Карелии

На 625 км автодороги Р-21 «Кола» в Медвежьегорском округе скрытый патруль зафиксировал обгон по «встречке» на опасном участке дороги. За рулём Nissan Qashqai находился житель Мурманска 1981 года рождения. Информацию о нарушители передали ближайшему патрулю.

В отношении водителя возбуждено административное дело. В лучшем случае мужчина может отделаться штрафом в 7500 рублей, в худшем – лишиться прав на полгода.

Окончательное решение о мере наказания примет суд, уточнили в Госавтоинспекции по РК.

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