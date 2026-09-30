Киллер застрелил президента футбольного клуба

В Болгарии убит президент футбольного клуба «Ботев»

Фото: Алиса ИИ

В Болгарии был убит президент футбольного клуба «Ботев» Илиян Филипов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, преступление произошло у дома бизнесмена в городе Пловдив. Киллер один раз выстрелил в голову Филипова. Тот умер на месте. В городе выставлены блокпосты, убийцу ищут.

Отмечается, что «Ботев» выступает в высшем дивизионе чемпионата Болгарии. Помимо клуба Филипов владел транспортной и строительной компаниями.

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