Пилоты подрались в небе на борту самолета со 180 пассажирами

Рейс в Тель-Авив совершил экстренную посадку из-за ЧП на борту

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Самолет компании Flydubai, выполнявший рейс Дубай - Тель-Авив, подал сигнал бедствия, после чего приземлился в Саудовской Аравии. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источников, самолет, на борту которого находились 180 пассажиров, сначала подал общий сигнал бедствия 7700, а затем сигнал 7500, означающий захват воздушного судна или иное вмешательство. Пилоты на связь с диспетчерами не выходили. Израиль поднял в небо истребители. В итоге судно приземлилось в саудовском Табуке.

Выяснилось, что в небе произошла драка между двумя пилотами. Именно это и стало причиной подачи сигнала бедствия. Обстоятельства конфликта между пилотами не указываются.

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