Жительницу Карелии восстановили на работе решением суда

Пенсионерку незаконно уволили в Костомукше

Фото создано с помощью Алиса AI

В прокуратуру Костомукши обратилась пенсионерка с просьбой проверить исполнение трудового законодательства в коммерческой организации, в которой она ранее работала, но была внезапно уволена.

По данным прокуратуры Карелии, на предприятии произошло хищение денег. Работодатель посчитал, что к преступлению может быть причастна заявительница. Был составлен акт об инциденте, и на следующий день женщину уволили. При этом служебная проверка не проводилась и объяснения у предполагаемой злоумышленницы не были затребованы.

Прокуратура направила в суд иск о признании увольнения незаконным и потребовала восстановить пенсионерку на работе, а также взыскать с работодателя зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Так суд и сделал. Он обязал организацию выплатить заявительнице свыше 300 тысяч рублей и немедленно восстановить ее на работе.