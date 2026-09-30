Октябрьский календарь стрижек: когда ножницы — друг

Октябрь вступает в свои права: дожди, зонты, теплые свитера и, конечно, вечное желание что-то в себе поменять. Чтобы не наломать дров в порыве вдохновения, держите наш календарь. Читайте, улыбайтесь, сохраняйте — и пусть ножницы приносят только удачу!
Источник: dzen.ru
1 октября. Стрижка улучшит настроение – будете улыбаться даже дождю за окном.
2 октября. Посещение парикмахерской укрепит здоровье.
3 октября. Не советуем стричься – рискуете нарваться на неприятности в деловых отношениях.
4 октября. Лучше отложить ножницы – можно притянуть проблемы и испортить настроение.
5 октября. Благоприятный день – стрижка придаст вам энергии и объем волосам.
6 октября. Новая прическа может навредить психическому равновесию.
7 октября. Не лучший день – стрижка хоть и получится, но может привести к депрессии.
8 октября. Отличный день – новая прическа усилит харизму и привлечет внимание.
9 октября. Не стригитесь – можно выпасть из рабочего ритма на целый месяц.
10 октября. Новолуние – избегайте стрижки, иначе волосы будут слабыми и тусклыми.
11 октября. Новая прическа подарит здоровье.
12 октября. Визит к парикмахеру принесет изобилие и поможет в карьере.
13 октября. Хороший день для смелых перемен – стрижка изменит жизнь к лучшему.
14 октября. Посещение парикмахерской укрепит волосы и придаст им силу – результат порадует.
15 октября. Стрижка усилит творческие способности и принесет радость.
16 октября. Благоприятный день – новая прическа поможет в укреплении здоровья.
17 октября. Визит к парикмахеру обострит интуицию и привлечет удачу.
18 октября. Стрижка запрещена, можно потерять энергию.
19 октября. Нейтральный день – стрижка возможна, но без сногсшибательного эффекта.
20 октября. Новая прическа придаст объем волосам, а вам уверенность в себе.
21 октября. Стрижка пойдет на пользу и улучшит настроение.
22 октября. Не советуем стричься – Луна в Рыбах, риск перхоти и тусклости.
23 октября. Посещение парикмахерской принесет удачу и поможет в делах.
24 октября. Хороший день – новая прическа привлечет деньги и позитив.
25 октября. Стрижка может ослабить здоровье и навлечь проблемы.
26 октября. Полнолуние – не стригитесь, волосы будут непослушными.
27 октября. Лучше отложить визит к парикмахеру – результат может разочаровать.
28 октября. Нейтральный день – можно подровнять кончики, но без глобальных перемен.
29 октября. Не советуем стричься – можно ослабить здоровье и испортить внешний вид.
30 октября. Стрижка притянет неудачи и плохое самочувствие.
31 октября. Отложите ножницы – день не подходит для экспериментов с прической.