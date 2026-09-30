Стрельбу открыли у детской площадки в российском городе

Мужчина начал стрелять во время прогулки в Новосибирской области

Фото "Петрозаводск говорит"

В Новосибирской области мужчина открыл стрельбу рядом с детской площадкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, инцидент произошел в городе Бердск. Горожанин катался по парку на велосипедах с женщиной и детьми. В какой-то момент на него залаяла собака, с которой гуляла другая женщина. Мужчина потребовал надеть на пса намордник, завязался словесный конфликт. Горожанин вытащил пистолет, выстрелил сперва в воздух, а затем в направлении детской площадки.

Есть ли пострадавшие, не уточняется. Заявление по поводу случившегося написано в полицию.

Ранее сообщалось о том, что в Болгарии киллер застрелил президента футбольного клуба.