Спасатели провели рейд по проверке маломерных судов на Онежском озере

Владельцам плавсредств Карелии напомнили о правилах безопасности на воде — нарушений не выявлено

Пресс-служба Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

Сотрудники Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России по Республике Карелия вышли в профилактический рейд на акваторию Онежского озера. Задача мероприятия — сделать пребывание людей на водоёмах региона безопаснее.

Инспекторы осмотрели три маломерных судна: у владельцев проверили разрешительные документы на управление, а также убедились, что плавсредства укомплектованы спасательными средствами и всем необходимым оборудованием согласно установленным требованиям.

Помимо контрольных мероприятий, с судовладельцами провели разъяснительные беседы. Главный акцент — на правилах безопасной эксплуатации маломерных судов, в том числе во время рыболовной деятельности. Проверка завершилась без выявленных нарушений.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при эксплуатации маломерных судов:

- запрещается перевозка граждан без спасательных жилетов, а также перевозка детей без сопровождения совершеннолетних лиц;

- судно подлежит обязательной регистрации в установленном порядке, должно иметь идентификационный номер, быть оснащено навигационными приборами и средствами спасения, а также пройти технический осмотр, проведённый квалифицированными специалистами;

- обязательно наличие идентификационного номера, а также оснащение навигационными приборами и средствами спасения;

- техническое состояние судна должно соответствовать требованиям безопасности и быть исправным;

- не допускается превышение установленного нормативами количества пассажиров на борту судна;

- категорически запрещено управление судном лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- передача управления судном лицам, не имеющим соответствующих прав на его эксплуатацию, не допускается.

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