Полиция найдет тех, кто захламил бытовым мусором лес в Приладожье

В Питкярантском округе обнаружена огромная свалка из досок, шифера, старой мебели и прочего мусора

Фото: паблик Питкярантского лесничества

О неприятной и неприглядной находке в лесу рассказали специалисты Питкярантского лесничества в своем паблике.

В минувший вторник, 29 сентября, сотрудники Салминского участкового лесничества патрулировали лес и наткнулись на несанкционированная свалку бытовых отходов.

Свалку мусора выявили в квартале 198 Салминского участкового лесничества. Из ближайших населенных пунктов – деревни Мансила и Погранкондуши, уточнили в источнике.



Сотрудники лесничества передадут всю информацию о данной свалке в полицию Питкяранты – правоохранители установят виновных лиц.



Специалисты напомнили о том, что свалка мусора в лесах запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность и возмещение причиненного лесному хозяйству ущерба.