Полиция найдет тех, кто захламил бытовым мусором лес в Приладожье

О неприятной и неприглядной находке в лесу рассказали специалисты Питкярантского лесничества в своем паблике.
В минувший вторник, 29 сентября, сотрудники Салминского участкового лесничества патрулировали лес и наткнулись на несанкционированная свалку бытовых отходов.
Свалку мусора выявили в квартале 198 Салминского участкового лесничества. Из ближайших населенных пунктов – деревни Мансила и Погранкондуши, уточнили в источнике.
Сотрудники лесничества передадут всю информацию о данной свалке в полицию Питкяранты – правоохранители установят виновных лиц.
Специалисты напомнили о том, что свалка мусора в лесах запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность и возмещение причиненного лесному хозяйству ущерба.