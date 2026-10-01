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1 октября 2026
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Общество

Полиция найдет тех, кто захламил бытовым мусором лес в Приладожье

В Питкярантском округе обнаружена огромная свалка из досок, шифера, старой мебели и прочего мусора
свалка
Фото: паблик Питкярантского лесничества

О неприятной и неприглядной находке в лесу рассказали специалисты Питкярантского лесничества в своем паблике.

В минувший вторник, 29 сентября, сотрудники Салминского участкового лесничества патрулировали лес и наткнулись на несанкционированная свалку бытовых отходов. 

Свалку мусора выявили в квартале 198 Салминского участкового лесничества. Из ближайших населенных пунктов – деревни Мансила и Погранкондуши, уточнили в источнике.

Сотрудники лесничества передадут всю информацию о данной свалке в полицию Питкяранты – правоохранители установят виновных лиц.

Специалисты напомнили о том, что свалка мусора в лесах запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность и возмещение причиненного лесному хозяйству ущерба.

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