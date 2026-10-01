Предприниматели Карелии в шоке от новых цен на электричество

С октября 2026 года плата за коммунальные услуги сделает очередной виток

Фото: Антонина Кябелева

С 1 октября 2026 года по всей стране пройдет индексация услуг жилищно-коммунального сектора. Повышение тарифов коснется всех – и граждан, и бизнес.

Рост платы граждан за коммунальные услуги в целом по Карелии составит 9,9%.

«Федеральным законодательством предусмотрено дополнительное отклонение к среднему индексу по региону и для Карелии оно составляет 2,1%. При этом тарифы на отдельные виды услуг могут меняться по-разному, но итоговый совокупный рост не должен превышать установленный предел в 12% (9,9% + 2,1%)»,

– объяснили в госкомитете.

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