Приехавшему в Петрозаводск с гастролями кумиру фанаты подпевали хором

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 1 октября в 2006 году

фото стопкадр

Радиостанция «Наше радио» ровно 20 лет назад вновь порадовало петрозаводчан и гостей города хорошей музыкой. В зале филармонии был аншлаг. Концерт известного певца и композитора Дельфина прошел на одном дыхании. До выступления певец отвечал на вопросы радиослушателей в прямом эфире в студии «Нашего радио».

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Худощавый, сутуловатый молодой человек, которого зовут Андрей Лысиков. Кто-то из тех, кто не видел его выступлений, вряд ли узнал бы в нем Дельфина, кумира нескольких поколений. Перед концертом Андрей ответил на вопросы журналистов на брифинге, а потом и радиослушателей – в эфире. Студия разрывалась от телефонных звонков. Так же, как и телефон музыканта – друзья поздравляли его с днем рождения. Вопросы от поклонников были самые разные. Кто-то спрашивал о творческих планах, кто-то желал получить философский ответ на философский вопрос. Кому, как не Дельфину, автору глубоких текстов, знать на них ответы: «Иногда мне кажется, что это какой-то тотальный заговор. Музыка, не заставляющая думать… Или любое искусство, не заставляющее думать, удобно тем, что держит людей в некоем неведении. А людьми, находящимися в неведении, легко управлять».

Главные темы его песен – вера, надежда и любовь. Слушателям казалось, что он знает об этом все. И даже тот факт, что (как он сам однажды признался) у него нет музыкального слуха и голоса, не помешал задеть души тысяч людей. Длинные тексты его песен молодежь выучивала наизусть. Толпа стояла у входа в филармонию, где состоялся концерт, и многие произносили вслух тексты Дельфина.

Сам концерт порадовал тем, что можно было не только слушать и размышлять, но и смотреть и наслаждаться – как эффектным видео-шоу, так и самим музыкантом. Его эмоциональное выступление просто взрывало зал. А вообще со своими музыкантами Дельфин в тот период записывал новый альбом, который должен был выйти к весне 2007 года. И еще один подарок для поклонников, который готовил коллектив – это книга со стихами Дельфина, дополненная фотографиями. «Наше радио» собиралось и дальше радовать петрозаводчан выступлениями легендарных музыкантов.

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В Петрозаводск пришли пять новых машин, приобретенных на деньги городского бюджета для муниципального предприятия «Автоспецтранс». Четыре мусоровоза были предназначены для уборки крупногабаритного мусора. Кстати, машины такого формата появились в Петрозаводске впервые. Они позволили убирать с территории города тот бытовой мусор, который до этого не было возможности вывозить в регулярном режиме – к примеру старую мебель. Каждая из таких машин вмещала в пять раз больше груза, чем мусоровозы, которые использовались «Автоспецтрансом» до того дня.

«За последние четыре года мы полностью обновили парк этого предприятия, - заявил мэр Петрозаводска Виктор Масляков. – И автомобили, которые обслуживают полигон прямо там на месте, имеется в виду техника – бульдозеры».

Еще два мусоровоза должна была поступить в Петрозаводск в октябре. Эта техника была закуплена в столицу Карелии в рамках долгосрочной инвестиционной программы по обновлению автопарка, которая была принята в 2003 году. И с того времени было приобретено более 20 машин – мусоровозы, самосвалы, автокраны, бульдозеры. И за те годы схема уборки города кардинально изменилась. На улицы Петрозаводска ежедневно стали выходить 50 единиц техники. Вывоз мусора осуществляли два раза в сутки, а в центре города и на Древлянке – три раза в сутки.

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В Институте повышения квалификации учителей РК состоялась церемония чествования лучших педагогов – победителей конкурсов. «От призвания – к признанию» - так назывался этот большой праздник. 60 учителей республики были отмечены государственной наградой. 47 из них стали победителями конкурса, который проводился в рамках Национального проекта «Образование». Особенно приятно отметить, что педагоги были награждены не просто грамотами, они получили денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. 13 педагогов стали победителями конкурса, который проводился по инициативе Главы РК Сергея Катанандова. Они были награждены денежной премией в размере 50 тысяч рублей.

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Таким было 1 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности