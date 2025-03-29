Прокатиться на мусоровозе довелось мэру Петрозаводска

20 лет назад от газа вновь начали отключать жилые дома. По сообщению ЕДДС, в конце марта 2005 года лишились газа 94 дома, то есть более 6 тысяч квартир. Почти 14 тысяч человек не могли нормально поесть и помыться. В городской администрации считали, что сложившаяся ситуация – следствие прямого давления «газовых монополистов» на власть, с целью повышения тарифов. А в Республиканском комитете по реформированию ЖКХ считали, что проблема не стоила выеденного яйца. Там даже успели подготовить соответствующее решение.

Что нужно сделать, чтобы в квартиры горожан начал поступать газ, объяснил заместитель председателя правительства госкомитета Аврам Склярский: «Для этого нужно принять порядок по предоставлению услуг в Петрозаводске. Мы такой порядок помогли разработать. Буквально завтра он будет рассмотрен вместе с администрацией города и «Карелгазом» у нас в комитете. Мы разработали проект договора между газоснабжающей организацией и теми, кто будет обслуживать жилой фонд (УК или ТСЖ). Будут заключать договор, и тогда будет нормальное газоснабжение. Выход, на наш взгляд, один: нужно платить столько, сколько люди потребили. Если человек потребил 20 килограммов, он должен заплатить за 20. Так, как он платит по счетчику. Для этого есть все: есть весы на газонаполнительной станции, газ взвешивается, привозится на групповую установку, заливается, и за этот газ предъявляется счет населению. Подписание этого соглашение даст возможность восстановить нормальное газоснабжение. Для этого нужно сделать все. Честное слово, надоело слушать и стыдно слушать эти все «бодания».

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Весной на улицах Петрозаводска станет заметно чище, обещали в мэрии. Для компании «Автоспецтранс» были приобретены 11 новых машин. Парк пополнили 6 КАМАЗов, 2 ЗИЛа, УАЗ и автобус ЛиАЗ. Покупка оценивалась в 11 миллионов рублей. Часть средств была предоставлена предприятию из бюджета развития Петрозаводска.

Рабочий день Алексея Карпова начинался в 7 утра, а заканчивался в 8 вечера. И так – в течение восьми лет, столько он трудился на предприятии «Автоспецтранс». На непрестижную работу он не жаловался, говорил: кому-то ведь нужно убирать город. Участок, за которым он ухаживал, располагался в центре города. Свою новую машину он получил, когда на предприятие пришли предыдущая партия мусоровозов: «До этого работали на МАЗах, это получается под двести контейнеров за день надо загрузить и вывезти. На КАМАЗе поменьше чуть-чуть. Но тоже два рейса». Так что новые 11 машин точно лишними в хозяйстве не были. Техника выстроилась на площади Кирова. Конечно, все сотрудники полюбоваться на подарок не пришли, их было около 500 человек, и в это время многие находились на рабочих местах. То, что автобус для сотрудников был закуплен, приятно порадовало – добирались люди на работу изо всех районов города.

«Доставка людей на работу и с работы, это обязательная услуга нашего предприятия», - отметил Владимир Манылин, директор МП «Автоспецтранс».

В такие минуты мэр города Виктор Масляков старался быть вместе с коллективом муниципального предприятия. А тогда еще и прокатился на мусоровозе с водителем, который отработал на предприятии более 30 лет: «Впечатления хорошие. Приятно, что машина наша, российская, современная. Даже автономный подогрев двигателя есть, как у легковых автомобилей».

Далее эти машины отправились проходить необходимые осмотры, и после этого вышли в рейс. Их планировали поставить на работу в спальные районы города.

В 2004 году туберкулезом заболели 164 жителя Петрозаводска, среди которых было семь малышей. В поликлинике №3 провели специальный семинар, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Журналисты были удивлены, увидев на медицинском семинаре выступление группы «Ватага». Как позже выяснилось, ударник группы Аркадий Соколов целый год лежал в больнице с диагнозом «плеврит», и врачи подозревали у него туберкулез легких. Так что музыканты старались участвовать во всех акциях, где шла речь о здоровом образе жизни. Это именно то, о чем говорили на встрече врачи. Среди заболевших этим недугом в предыдущем году меньше половины составили бомжи, алкоголики, безработные – то есть асоциальные личности. Все чаще недуг подхватывали вполне респектабельные люди, забывающие заботиться о своем здоровье. Врач-фтизиатр Лариса Доева сказала: «Зависит от организма, от бытовых условий, от туб-контакта. У кого-то на площадке может быть туберкулезный больной, они могут не знать об этом».

40% заболевших узнавали о своем диагнозе во время профосмотров. Например, люди приходили делать флюорограмму, а врачи находили у них первые признаки туберкулеза. Больше говорить о методах лечения, а главное о профилактике – таким целям была посвящена акция, которая шла в столице Карелии в течение месяца. Красные баночки с красным крестом стояли в аптеках Петрозаводска, горожанам предложили выделить один рубль на борьбу с заболеванием. На семинаре одну из них вскрыли, и там оказалось 5 тысяч рублей, ведь горожане кидали в банку и по 10, и по 100, и по 500 рублей. Собранные деньги пошли на организацию обучающих семинаров, выпуск специальной литературы и пропаганду здорового образа жизни.

Таким было 29 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.