14 августа 2025, 16:49
Общество

Два района Петрозаводска в пятницу останутся без электричества

Энергетики запланировали работы на сетях в карельской столице
Лампочка на потолке
Фото: unsplash / Anthony Indraus

В пятницу, 15 августа, два района Петрозаводска останутся без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, отключения ожидаются в районах Зимник и Бараний Берег. Там пройдут плановые работы на сетях.

Жители указанных районов будут лишены электроэнергии в период с 10 до 16 часов. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
электричество
Отключение
ЕДДС
новости петрозаводска