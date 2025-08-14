14 августа 2025, 16:49
Два района Петрозаводска в пятницу останутся без электричества
Энергетики запланировали работы на сетях в карельской столице
Фото: unsplash / Anthony Indraus
В пятницу, 15 августа, два района Петрозаводска останутся без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По информации ЕДДС, отключения ожидаются в районах Зимник и Бараний Берег. Там пройдут плановые работы на сетях.
Жители указанных районов будут лишены электроэнергии в период с 10 до 16 часов. © «Петрозаводск говорит»