Два района Петрозаводска в пятницу останутся без электричества

В пятницу, 15 августа, два района Петрозаводска останутся без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, отключения ожидаются в районах Зимник и Бараний Берег. Там пройдут плановые работы на сетях.

Жители указанных районов будут лишены электроэнергии в период с 10 до 16 часов. © «Петрозаводск говорит»