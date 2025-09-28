Супруги отравились насмерть маринованными грибами

Муж и жена умерли в Тверской области после того, как поели грибов, передает издание ТИА. У погибших осталась одиннадцатилетняя дочь и старший сын.

Трагедия произошла в Бологое. Супруги почувствовали себя плохо после употребления маринованных грибов. Предположительно, их угостили соседи.

47-летний мужчина умер по дороге в больницу. 43-летняя женщина скончалась, несмотря на усилия врачей. Супругов похоронили 26 сентября.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. Эксперты осмотрели жилище, назначили исследование. По предварительным данным, причиной смерти супругов стало отравление неустановленным веществом.