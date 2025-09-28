28 сентября 2025, 19:32
Двух детей увезли в больницу с места ДТП в Карелии
Вечером 28 сентября автомобиль съехал в кювет с автодороги Петрозаводск-Суоярви
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Вечером в воскресенье легковой автомобиль разбился на дороге Петрозаводск-Суоярви. В результате аварии пострадали три человека.
Авария произошла 28 сентября на 28 километре автодороги 86к-10. Спасателям сообщили о дорожном происшествии в 16:22.
Легковой автомобиль пока по неизвестной причине съехал в кювет. Три человека травмированы, включая двух детей.
Помощь оказывали спасатели, сотрудники ДПС и медики. Пострадавших доставили в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске.