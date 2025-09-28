Пассажир зарезал таксиста, угнал машину, но попал в аварию

42-летнего водителя такси жестоко убили в Ульяновской области. Следователи возбудили уголовное дело.

Трагедия случилась 25 сентября. В такси сел 45-летний мужчина, во время поездки он не менее четырех раз ударил водителя ножом. Затем пересел за руль, но далеко не уехал – машина выехала за пределы трассы. Труп убитого таксиста нашли рядом с разбитой машиной. Подозреваемый получил травмы в аварии, его госпитализировали.

На месте ЧП работали следователи и криминалисты, нож изъяли, проводятся экспертизы. Мотив убийства выясняют.