Огненный дождь прольется на Солнце

На звезде в воскресенье зафиксирована самая крупная с 19 июня этого года вспышка класса M6.4. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На Землю это вряд ли окажет какое-то влияние. Эксперты предполагают, что выброшенным в космос объемам плазмы не хватит скорости для преодоления гравитации Солнца. Впрочем, информация о возможном влиянии на нашу планету пока противоречивая.

Предположительно, плазма не уйдет в межпланетное пространство и через некоторое время опадет обратно на Солнце огненным дождем.

Астрономы оценивают пока низкой вероятность дальнейшего усиления активности, в том числе выхода на вспышки высших X баллов.

Что касается магнитных бурь, то пока прогноз благоприятный и геомагнитные возмущения не ожидаются.