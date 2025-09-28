Осенняя ярмарка откроется в Петрозаводске

В октябре по традиции в Петрозаводске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Гости ярмарки смогут приобрести товары для заготовок на зиму и просто разных вкусных продуктов как местных, так и других регионов.

Торговые ряды будут работать в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта с 3 по 12 октября.

Посетителям предложат мясо, рыбу, сыры, ягоды, мед и другое.