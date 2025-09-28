28 сентября 2025, 16:27
Осенняя ярмарка откроется в Петрозаводске
На следующей неделе в Октябрьском районе заработает сельскохозяйственная ярмарка
фото freepik
В октябре по традиции в Петрозаводске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Гости ярмарки смогут приобрести товары для заготовок на зиму и просто разных вкусных продуктов как местных, так и других регионов.
Торговые ряды будут работать в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта с 3 по 12 октября.
Посетителям предложат мясо, рыбу, сыры, ягоды, мед и другое.