Заколдованное место. Женщину сбили на проспекте Ленина

В центре Петрозаводска на пешеходном переходе сбили женщину. Городская камера наблюдения запечатлела инцидент. Несколько дней назад в этом месте точно также была сбита 62-летняя женщина-пешеход.

Дорожный инцидент произошел днем 28 сентября на пешеходном переходе в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Герцена.

Женщина переходила дорогу, как внезапно ее снес двигавшийся по Ленина легковой автомобиль. Горожанка упала на асфальт и уже не поднималась. К ней на помощь выбежал водитель и бросились очевидцы. Через несколько минут на месте аварии был автомобиль скорой помощи, вскоре подъехали сотрудники Госавтоинспекции.