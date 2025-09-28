28 сентября 2025, 16:49
Заколдованное место. Женщину сбили на проспекте Ленина
Легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
фото стопкадр
В центре Петрозаводска на пешеходном переходе сбили женщину. Городская камера наблюдения запечатлела инцидент. Несколько дней назад в этом месте точно также была сбита 62-летняя женщина-пешеход.
Дорожный инцидент произошел днем 28 сентября на пешеходном переходе в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Герцена.
Женщина переходила дорогу, как внезапно ее снес двигавшийся по Ленина легковой автомобиль. Горожанка упала на асфальт и уже не поднималась. К ней на помощь выбежал водитель и бросились очевидцы. Через несколько минут на месте аварии был автомобиль скорой помощи, вскоре подъехали сотрудники Госавтоинспекции.