В парке в центре Петрозаводска вновь перекладывают брусчатку

В парке столицы Карелии перекладывают брусчатку. Кажется, Петрозаводск, решил посоревноваться с Москвой, где довольно часто перекладывали тротуарную плитку.

В Якорном парке вблизи Лососинки рабочие разбирают брусчатку. На ремонт обратили внимание подписчики паблика «Живой Петрозаводск».

«Не прошло и года, а в Якорном парке уже ремонт»,

- написали петрозаводчане.

В комментариях предположили, что брусчатка на песке уплывет следующей весной.

В конце марта мы писали о разваливающейся вблизи нового пешеходного мостика брусчатке. Траты на строительство моста составили 24,9 млн рублей, переправу открыли 28 декабря 2024 года. По обе стороны от мостика выложили плиткой две площадки для отдыха, берега укрепили габионами. 1 апреля у мостика прорвало еще и трубу. Рабочим пришлось укладывать покрытие заново.