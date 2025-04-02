У нового моста за 25 миллионов в Петрозаводске прорвало трубу с водой

В Якорном парке в карельской столице возникла еще одна беда. К развалившейся брусчатке прибавился прорыв сетей водоснабжения.

ЧП случилось 1 апреля. Об этом сообщил представитель мэрии Михаил Ершов. Хлынувшая вода добралась до нового моста и площадке к нему, благоустройство объекта в прошлом году обошлось в 24,9 млн рублей.

Бригады коммунальных служб и подрядчик устраняют последствия аварии в парке.

Ранее дефекты после зимы вскрылись и в скверах Источник и Иссерсоновский, где поставили английскую ротонду. Благоустройство территории обошлось более чем в 70 млн рублей. Дефекты устранят по гарантии.