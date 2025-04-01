Вскрывшиеся после зимы дефекты в сквере с новой ротондой устранят

В Петрозаводске вместе со снегом сходит не только недавно уложенный асфальт, но и вскрываются огрехи благоустройства, на которое тратили десятки миллионов рублей.

Про провалившуюся брусчатку в Якорном парке у нового моста «Петрозаводск говорит» рассказывал накануне. В мэрии отреагировали, обещали выставить претензии подрядчику, работы должны будут выполнить по гарантии.

Дефекты вскрылись и в скверах Источник и Иссерсоновский, где поставили английскую ротонду. Благоустройство территории обошлось более чем в 70 млн рублей.

Вице-премьер правительства Карелии по вопросам инфраструктуры Виктор Россыпнов вместе с директором компании «Свой дом» Игорем Киселевым осмотрели территорию. Чиновник не нашел «критических недостатков». Между тем дефекты устранят по гарантии, срок которой пять лет.

«Деформационные швы на ротонде по проекту будут зачеканены, переведены в одну цветовую гамму. По брусчатке - все дефекты будут устранены. Участок, где водоканал проводил работы, в апреле-мае будет сделан. При соответствующей погоде все будет восстановлено»,

- пообещал куратор Петрозаводска.

Киселев тоже пообещал, когда позволит погода, рабочие все окончательно приведут в порядок.