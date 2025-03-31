Миллионы провалились – брусчатка у нового моста устроила пляски

Благоустройство в Якорном парке в карельской столице провалилось в буквальном смысле. Уложенная в конце прошлого года брусчатка стала разваливаться. Об этом редакции «Петрозаводск говорит» рассказал читатель и прислал несколько фотографий. Качество выполненных работ налицо.

«Хотел бы рассказать и показать в каком состоянии уже тротуарная плитка на новом мосту через реку Лососинка около набережной в районе улицы Ригачина», - прокомментировал наш читатель.

Остается лишь надеяться, что новый мост не повторит печальную судьбу своего предшественника. А провалившуюся брусчатку восстановят.

По информации РБК, траты на строительство моста составили 24,9 млн рублей по госпрограмме «Развитие туризма». Новый мост был открыт для пешеходов 28 декабря 2024 года. По обе стороны от моста выложены плиткой две площадки для отдыха, а берега укреплены габионами.