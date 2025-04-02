Автомобиль загорелся сегодня в Карелии

Сегодня днем на юге Карелии загорелся автомобиль. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сигнал о происшествии на улице Школьной в Олонце поступил на пульт дежурного Единой службы спасения в 12:45. На место отправились две единицы техники и семеро сотрудников пожарной части №35. Выяснилось, что горит фургон. Совместными усилиями огонь был потушен.

Судя по фотографиям, салон автомобиля заметно выгорел. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причина пожара выясняется.