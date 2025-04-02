С тремя погибшими военнослужащими попрощаются в Карелии

В Кондопожском районе простятся с тремя бойцами.

Василий Скрысанов, Роман Иванов и Роман Ефимов погибли в ходе проведения специальной военной операции и контртеррористической операции в Курской области. Печальное известие сегодня сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Местные власти выразили соболезнования родным погибших воинов-защитников. В последний путь погибших военнослужащих проводят в четверг 3 апреля в Сквере воинской Славы.