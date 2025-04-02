02 апреля 2025, 14:25
Происшествия

С тремя погибшими военнослужащими попрощаются в Карелии

Василий Скрысанов, Роман Иванов и Роман Ефимов погибли в ходе СВО и контртеррористической операции в Курской области
погибшие
фото vk.com/id758304909?w=wall758304909_6122

В Кондопожском районе простятся с тремя бойцами.

Василий Скрысанов, Роман Иванов и Роман Ефимов погибли в ходе проведения специальной военной операции и контртеррористической операции в Курской области. Печальное известие сегодня сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Местные власти выразили соболезнования родным погибших воинов-защитников. В последний путь погибших военнослужащих проводят в четверг 3 апреля в Сквере воинской Славы.

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Метки: 
СВО
новости Карелии
Кондопожский район
Василий Скрысанов
Роман Иванов
Роман Ефимов