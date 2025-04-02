Гости Карелии обчищали магазины на юге республики

В полицию Лахденпохского района поступило заявление от сотрудников сетевого магазина. Была выявлена недостача товара на сумму более 5000 рублей. Вскоре из других торговых точек были получены аналогичные сообщения, информирует пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка просмотрели записи камер наблюдения и выявили подозреваемых. Задержать мужчин удалось в Ленинградской области. Выяснилось, что 32-летний и 33-летний жители соседнего региона специально приехали в Карелию для совершения краж. Они прятали товары под одежду и уходили из магазинов без оплаты.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. Фигуранты дали признательные показания. Им грозит до двух лет лишения свободы.