02 апреля 2025, 11:14
Водитель устроил групповую аварию в Петрозаводске и травмировался
Автомобиль влетел в стоящие машины в центре карельской столицы
Фото ГАИ
Утром 1 апреля в Петрозаводске на улице Красноармейской водитель автомобиля Chevrolet Niva устроил групповое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.
По данным ведомства, 66-летний пенсионер выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль Skoda Rapid, который откинуло на впереди стоящий Audi.
В результате дорожной аварии пожилой водитель, который и устроил ДТП, получил травмы. Ему было назначено стационарное лечение. Обстоятельства случившегося выясняются.