Водитель устроил групповую аварию в Петрозаводске и травмировался

Утром 1 апреля в Петрозаводске на улице Красноармейской водитель автомобиля Chevrolet Niva устроил групповое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

По данным ведомства, 66-летний пенсионер выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль Skoda Rapid, который откинуло на впереди стоящий Audi.

В результате дорожной аварии пожилой водитель, который и устроил ДТП, получил травмы. Ему было назначено стационарное лечение. Обстоятельства случившегося выясняются.