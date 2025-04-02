Грузовик сбил пешехода на тротуаре в центре Петрозаводска

На улице Антикайнена в Петрозаводске сдававший задом грузовик наехал на человека. Звонить в дорожную полицию водитель не стал, а уехал. О случившемся сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 1 апреля у центрального рынка. Водитель автомобиля «ГАЗель Next» при движении задним ходом сбил 29-летнего пешехода.

44-летний водитель скрылся. Впоследствии его нашли.