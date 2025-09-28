28 сентября 2025, 15:51
Ночью местами в Карелии подморозит до 4 градусов
Свежо будет в начале недели, зато без дождя
фото «Петрозаводск говорит»
Синоптики рассказали о погоде в понедельник. В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +11, +13. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5, местами до -4, днем +10, +15.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Медвежьегорске ночью +3, днем +12;
В Олонце ночью -1, днем +11;
В Пудоже ночью +1, днем +11;
В Сегеже ночью +3, днем +13;
В Сортавале ночью +2, днем +12;
В Суоярви ночью +1, днем +12.