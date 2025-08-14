14 августа 2025, 15:41
Женщина не выжила после встречи с грузовым поездом в Ленобласти
Специалисты проводят проверку по факту гибели 56-летней женщины на железной дороге
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Ленинградской области 56-летняя женщина погибла на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по Северо-Западу.
По данным ведомства, трагедия случилась ночью 13 августа недалеко от станции Новолисино. Местная жительница шла вдоль железнодорожных путей. Внезапно появился грузовой поезд. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пострадавшая погибла на месте.
Транспортная полиция проводит проверку по факту произошедшего. © «Петрозаводск говорит»