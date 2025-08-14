14 августа 2025, 15:15
«Фольксваген» перевернулся на юге Карелии
Водитель травмирован в дорожной аварии в Олонецком районе
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня днем в Олонецком районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.
Сигнал о происшествии в поселке Ильинский поступил на пульт дежурного в 13:16. Местные спасатели оперативно прибыли к месту инцидента. Выяснилось, что перевернулся легковой автомобиль «Фольксваген».
В результате инцидента пострадал водитель - он получил травмы. Спасатели помогли ликвидировать последствия аварии.