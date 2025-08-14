«Фольксваген» перевернулся на юге Карелии

Сегодня днем в Олонецком районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Сигнал о происшествии в поселке Ильинский поступил на пульт дежурного в 13:16. Местные спасатели оперативно прибыли к месту инцидента. Выяснилось, что перевернулся легковой автомобиль «Фольксваген».

В результате инцидента пострадал водитель - он получил травмы. Спасатели помогли ликвидировать последствия аварии. © «Петрозаводск говорит»