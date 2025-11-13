Пенсионерка выиграла суд из-за нарушенного автобусом расписания

80-летняя петрозаводчанка судилась с ГУП РК «Карелавтотранс» и выиграла.

Пенсионерка купила билет на автобус по маршруту «Петрозаводск – Вилга кладбище». Автобус, как было указано в расписании, должен был выйти в рейс в 10:55. Но на перроне его не было. Водитель выехал в рейс раньше, в итоге поездка пенсионерки сорвалась. Женщина вернула билет в кассу и получила деньги. Она написала претензию, в которой потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, но ей предложили месяц ездить в автобусе бесплатно, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии. Пенсионерка оказалась не из робкого десятка и пошла в суд.

В суде посчитали, что пенсионерка права, и взыскали с «Карелавтотранса» две тысячи рублей в качестве компенсации. Также суд взыскал штраф с предприятия в размере 1000 рублей. Решение пока не вступило в силу.