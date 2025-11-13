13 ноября 2025, 10:14
Два автомобиля горели у девятиэтажки в Петрозаводске

Пожар на Перевалке был ликвидирован сотрудниками МЧС
пожар
Фото: freepik

Ранним утром 12 ноября в Петрозаводске случился пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, в 5:28 поступил сигнал о том, что горят автомобили на улице Архипова. Все случилось у дома №8.

Инцидент произошел во дворе, два автомобиля были повреждены. Для ликвидации привлекались девять спасателей.

Ранее сообщалось о том, что баня и квартира полыхали в Карелии.

