Президент Финляндии сделал оптимистичное заявление о России

Президент Финляндии Александр Стубб высказался о том, что отношения России и Суоми однажды должны вернуться к прежнему уровню. Слова политика приводит Yle.

Стубб оценил вероятность возобновления диалога между Европой и Россией и подчеркнул, что однажды к нему вернутся. «В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен», - допустил он.

По словам финского лидера, за последние полтора года он вместе с европейскими коллегами обсуждал возможность контактов с Россией.

