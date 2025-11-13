Россиянка бросила дочь в Таиланде

Депортированную из Таиланда россиянку, которая бросила четырехлетнюю дочь в отеле и дважды пропадала в Бангкоке, задержали в аэропорту Владивостока. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ИА Регнум.

По данным посольства России в Таиланде, 34-летняя россиянка находилась на курортном острове Самуи, а затем приехала в Бангкок и перестала выходить на связь. При этом женщина оставила свою дочь одну в отеле на несколько дней.

Женщину нашли через несколько дней в отеле с мужчиной в неблагополучном районе. Девочку за это время поместили в приют, за ней в Таиланд прилитела бабушка.

Спустя несколько дней после установления контакта с дипломатами и семьей мать девочки снова перестала выходить на связь. Вскоре ее задержала местная полиция за просроченную визу и депортировала.

В аэропорту Владивостока россиянку задержали и доставили в полицию для разбирательства. Женщина подозревается в оставлении в опасности своей малолетней дочери. В ближайшее время будет решаться вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.

