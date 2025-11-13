13 ноября 2025, 10:53
Жительница Петрозаводска: «Что это? Новый вид мошенничества?»

В сети появилась новая история про оплату в общественном транспорте в столице Карелии
Салон автобуса
Фото: "Петрозаводск говорит"

Жители Петрозаводска продолжают делиться «денежными» историями, которые происходят с ними в общественном транспорте. Информация об очередном случае появилась в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

События разворачивались в автобусе, следовавшем по Октябрьскому проспекту. Петрозаводчанка сначала поднесла карту, а затем убрала, заметив не ту сумму на терминале.

«Мне водитель тоже "случайно" набрал на терминале 500 р., вернее, я подошла оплатить, а на терминале уже были выставлены цифры500»,

рассказала женщина.

По словам пассажирки, стоявшая за ней женщина тоже заметила эти цифры, а водитель начал быстро их исправлять.

«Что это? Новый вид мошенничества? "Терминал не работает" уже не катит? Придумали что-то новенькое?»

отмечает горожанка.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о небезопасном вождении водителя автобуса в столице Карелии.

