Поездка в автобусе обошлась жительнице Карелии дороже, чем такси

Жители карельской столицы регулярно описывают проблемы с общественным транспортом в социальных сетях. В этот раз горожанка рассказала о серии неприятных ситуаций в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Женщина с дочкой села утром в автобус № 21 на Октябрьском проспекте, чтобы добраться до детского сада.

«Мы опаздывали в сад, и я уже думала ехать на такси, но чтобы проехать Октябрьский, мне это выходило в 400 рублей. Поехали на автобусе, чтобы дешевле. При выходе всегда суматоха, и никогда не проверяешь, что там пробивает водитель на своем терминале»,

— сообщила автор поста.

По словам женщины, водитель решил заработать на этой суматохе: вместо 50 рублей пробил 550 рублей.

«Поездка в сад в вонючих пазиках нам обошлась дороже, чем комфортное такси от двери до двери»,

— сокрушается горожанка.

На этом её автобусные «приключения» не закончились. На обратном пути женщина поехала на автобусе № 25. Перед оплатой она решила посмотреть на экран терминала и узнать, какую цену пробивает водитель.

«Но водитель берёт мою руку и насильно оплачивает. С какого? Я не в состоянии оплатить?! Я задерживаю его на две секунды? Какое право имеет водитель трогать пассажиров, а уж тем более насильно оплачивать?»

— задаётся вопросами незадачливый пассажир.

Женщина считает, что нужно наказывать таких наглых водителей.