Поездка в автобусе обошлась жительнице Карелии дороже, чем такси
Жители карельской столицы регулярно описывают проблемы с общественным транспортом в социальных сетях. В этот раз горожанка рассказала о серии неприятных ситуаций в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
Женщина с дочкой села утром в автобус № 21 на Октябрьском проспекте, чтобы добраться до детского сада.
«Мы опаздывали в сад, и я уже думала ехать на такси, но чтобы проехать Октябрьский, мне это выходило в 400 рублей. Поехали на автобусе, чтобы дешевле. При выходе всегда суматоха, и никогда не проверяешь, что там пробивает водитель на своем терминале»,
— сообщила автор поста.
По словам женщины, водитель решил заработать на этой суматохе: вместо 50 рублей пробил 550 рублей.
«Поездка в сад в вонючих пазиках нам обошлась дороже, чем комфортное такси от двери до двери»,
— сокрушается горожанка.
На этом её автобусные «приключения» не закончились. На обратном пути женщина поехала на автобусе № 25. Перед оплатой она решила посмотреть на экран терминала и узнать, какую цену пробивает водитель.
«Но водитель берёт мою руку и насильно оплачивает. С какого? Я не в состоянии оплатить?! Я задерживаю его на две секунды? Какое право имеет водитель трогать пассажиров, а уж тем более насильно оплачивать?»
— задаётся вопросами незадачливый пассажир.
Женщина считает, что нужно наказывать таких наглых водителей.