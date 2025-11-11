Биржа труда: помоги себе сам

Текст, фото: Алина Гапеева

Карелиястат опубликовал статистику: уровень безработицы в республике находится на исторически низком уровне – всего 0,7 процента. На учете в службе занятости состоят лишь 1772 человека. При этом, как свидетельствуют данные портала «Работа России», работодатели республики разместили объявления о почти шести тысячах вакансий, предлагаемых 624 компаниями.

Несмотря на такие оптимистичные цифры, поиск работы для моих земляков зачастую становится настоящей головоломкой. Для достижения цели приходится обращаться к родным и знакомым, а когда, казалось бы, все шансы исчерпаны, безработный народ идет за помощью к государственным службам, в Центры занятости, которые призваны быть надежными помощниками для тех, кто ищет работу. Здесь, по идее, должны предоставить реальную поддержку, посоветовать, куда обратиться, как связаться с работодателем. Однако реальность оказалась куда более суровой.

Считаем деньги в кошельке у медика

По информации Центра занятости Республики Карелия, самыми востребованными профессиями в регионе в октябре 2025 года стали: врач, инженер, оператор, водитель, учитель, слесарь, машинист.

В Пряжинском районе, например, сейчас особенно ценятся медицинские работники. Врачи общей практики и специалисты ультразвуковой диагностики возглавляют список самых востребованных профессий с высокими зарплатами. Пряжинская районная больница готова предложить им зарплату от 90 тысяч рублей.

Более того, для медиков, готовых работать в сельской местности, предусмотрены дополнительные льготы по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачи и фельдшеры, переехавшие в село, могут получить единовременную денежную выплату, а также участок земли в безвозмездное пользование. Это отличная возможность не только построить карьеру, но и обзавестись собственным жильем. Но несмотря на то, что медицинские учреждения регулярно публикуют списки вакансий, привлекательность работы в глубинке для врачей и среднего медицинского персонала, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Почему же даже самые щедрые посулы не могут переломить эту тенденцию? По мнению медработников, недостаточно просто предложить более высокую зарплату. Важно создать условия, в которых врач сможет не только достойно зарабатывать, но и развиваться профессионально, чувствовать себя комфортно и уверенно, но этого никто не гарантирует.

Недавно мы писали о враче из Пряжи, которая приехала в Карелию по программе «Земский доктор», ей предоставили на безвозмездной основе земельный участок для строительства индивидуального дома, принадлежащий другому гражданину, и предложили самой разруливать создавшуюся ситуацию.

Опасные условия труда не влияют на заработок

Специалисты Центра занятости выполняют свою работу: проводят встречи для тех, кто ищет работу, ярмарки вакансий, консультируют своих клиентов… Но список вакансий регулярно пополняется. Безработные не спешат занять их. Почему?

Сотрудники пожарной части поселка Пряжа разместили объявление о том, что на постоянную работу требуются два пожарных, график работы: сутки через трое, зарплата 35 тысяч рублей.

«С учетом ночных смен получится больше — около сорока тысяч», — пояснил заместитель начальника Отряда противопожарной службы по Пряжинскому району Павел Александрович Сухов.

Сухов добавил, что пожарная часть № 48 не относится к МЧС России, и хотя пожарные выполняют ту же задачу, что и сотрудники МЧС, на льготы им рассчитывать не приходится. Пожарные так же рискуют своей жизнью, чтобы обычные люди оставались живыми и здоровыми.

Когда зарплата едва позволяет свести концы с концами, люди начинают активно искать альтернативные варианты. Это может быть связано с желанием обеспечить себя и свою семью, реализовать свои амбиции или просто улучшить качество жизни.

«Если вы когда-то думали о том, чтобы связать свою жизнь с пожаркой, то знайте — заработать на этой работе у вас не получится. Нормальных зарплат тут не было никогда и не будет, все 100 процентов личного состава имеют вторую работу, иначе просто не получится нормально жить (благо хоть график позволяет: сутки через трое). Со снабжением тоже не все так гладко, как хотелось бы. Городские части еще как-то держатся, районные — все время на мели: машины порой приходится ремонтировать своими силами. Это удручает. Да, все пожарные — люди, которые делают свою работу не из-за денег. Спросите — из-за чего тогда? Ну я сам себе не могу ответить на этот вопрос»,

— написал о своей работе пользователь соцсети в группе «Работа и Халтура» в Петрозаводске.

Работа за еду

В Пряжинском районе, согласно данным центра занятости, по ряду востребованных профессий предлагают одни из самых скромных зарплат. Так, пекари в «Эссойльском сельпо», дворник в детском саду «Лесовичок», инженер и водитель школьного автобуса в Эссойльской средней школе могут рассчитывать на 37 026 рублей. Это МРОТ. Столько же обещают воспитателю в «Лесовичке» и учителю математики в Эссойльской школе. Помимо этих учреждений, новые сотрудники требуются в Пряжинское центральное лесничество, совхоз «Ведлозерский», отряд противопожарной службы и другие организации района.

Да что говорить: ищет работников на должность карьерного консультанта и казенное учреждение «Центр занятости населения Республики Карелия по Пряжинскому району. Зарплата от 39600 рублей.

На одну из встреч работников Центра занятости с безработными были приглашены сотрудники полиции. Они говорили о службе в органах внутренних дел, особо подчеркивая значимость социальных гарантий и льгот для сотрудников.

«Как ни удивительно, но в полиции наблюдается нехватка кадров. Мы решили задать нашим доблестным полицейским самый животрепещущий вопрос — о зарплате. Оказалось, что платят им просто смешные деньги»,

— рассказали безработные участники после встречи.

Государственный орган обещает платить новеньким 35 тысяч рублей. Действительно, заработок здесь небольшой. По сути, это выглядит как работа за еду.

Между тем, по данным Карелиястата, средняя месячная начисленная заработная плата в Карелии за второй квартал 2025 года составила 84,4 тыс. рублей. По сравнению с первым кварталом года она выросла почти на 9 процентов, а в июне 2025 года средняя зарплата в Карелии составила уже 91 287 рублей. За год этот показатель увеличился на 13,4.

Замкнутый круг

В сельской местности выбор рабочих мест обычно невелик. Поэтому жителям глубинки приходится принимать предложенные условия, даже если работа тяжелая и оплата скромная. Получается замкнутый круг: люди не выдерживают, уходят и снова остаются без работы. И с каждым разом все меньше верится, что в центре занятости найдется что-то стоящее.

По большому счету, платить низкие зарплаты экономически невыгодно: чтобы жить, содержать семью, приходится трудиться на нескольких работах: человек устает и не успевает восстанавливаться, а значит, у него больше риск подорвать здоровье, заболеть и не дожить до пенсии… Это не только горе для родных и близких, но и при нашем кадровом голоде — опасная тенденция для экономики Карелии.

Может, надо просто платить людям столько, чтобы они могли не только поддерживать свое существование, но и жить? Ссылаясь на коммерческую тайну, ни один работодатель не скажет, какую долю прибыли он отчисляет на зарплату сотрудников. Вездесущий Google утверждает, что в развитых странах — 50 процентов…